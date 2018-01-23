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В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Audi А6 за долг его владельца перед тещей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга арестовали автомобиль марки Audi А6 у мужчины, который должен своей теще 174 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«Погашать задолженность перед родственницей должник не торопился, даже несмотря на предпринятые судебным приставом-исполнителем принудительные меры воздействия — ограничение должника в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Также судебный пристав-исполнитель наложил взыскание на заработную плату должника, каждый месяц из нее удерживалась сумма в 3 тыс. руб. Взыскательницу такие медленные темпы возврата долга не устраивали, и она настояла на том, чтобы был произведен арест автомобиля, принадлежащего ее зятю», — рассказали в пресс-службе.



Судебный пристав-исполнитель Железнодорожного районного отдела судебных приставов Екатеринбурга арестовал имущество должника — автомобиль марки Audi А6. Машина находилась на стоянке организации, где работал должник.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем — для реализации на торгах ТУ Росимущества, все средства будут переданы взыскательнице.

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