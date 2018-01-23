Новости дня

В Свердловской области из-за недостатков зимнего содержания дорог произошло более 100 ДТП

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. С начала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 108 ДТП, которым сопутствовали дефекты улично-дорожной сети, в том числе недостатки зимнего содержания: снег и снежных накат на проезжей части, образование снежных валов на пешеходных переходах, автобусных остановках, вдоль обочин дорог. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.



В указанных ДТП погибли 18 человек и еще 141 получил травмы.



«Дорожными организациями нарушаются правила и нормативы содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии. Это и несвоевременная уборка дорог от снега, а также нарушение сроков обработки проезжей части противогололедными материалами», — рассказали в пресс-службе.



В ведомстве отмечают, что в свою очередь, сотрудниками Госавтоинспекции, постоянно, буквально в режиме онлайн, передается информация об имеющихся недостатках на тех или иных участках автодорог региона дорожным службам. Несвоевременная реакция дорожных служб, а также отсутствие прогнозирования недостатков на автодорогах региона стало основанием для привлечения виновных лиц к ответственности.



Сотрудниками Госавтоинспекции составлено 93 административных протокола и внесено 1 617 предписаний на проведение снегоочистки и обработки проезжей части реагентами.



Ранее по предписаниям Госавтоинспекции ограничивалось движение общественного транспорта на нескольких улицах города Ревды, Алапаевска, Режа и Артемовского. Причина принятия таких мер — недостатки в зимнем содержании улично-дорожной сети.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: