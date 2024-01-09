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09.01.2024

В новогодние праздники свердловская ГИБДД выявила 483 нарушения норм содержания дорог и улиц в безопасном состоянии

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В период новогодних праздников сотрудники свердловской Госавтоинспекции обследовали более 6 тыс. км автодорог и улиц на территории области. Было выявлено 483 факта нарушения содержания дорог в безопасном для движения состоянии. Об этом заявила сегодня руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

168 нарушений из вышеуказанных было выявлено в Екатеринбурге. В основном нарушения касались наличия снежных валов у пешеходных переходов и остановок, а также снежных накатов на проезжей части.

По словам Г. Кравченко, в связи с этим должностным лицам и организациям было выдано 27 предписаний и 287 рекомендаций. Также было вынесено 25 определений о возбуждении административных дел за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
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