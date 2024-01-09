В новогодние праздники свердловская ГИБДД выявила 483 нарушения норм содержания дорог и улиц в безопасном состоянии

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 1 января 2021 года выдала 240 предписаний ...

В Екатеринбурге доля ДТП на дорогах с плохо убранным снегом составила 95%

В Свердловской области с начала 2021 года около 100 человек пострадали в ДТП из-за некачественной уборки снега

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. Управление ГИБДД по Свердловской области с начала текущего года зарегистрировало 75 ...