В новогодние праздники свердловская ГИБДД выявила 483 нарушения норм содержания дорог и улиц в безопасном состоянии

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 1 января 2021 года выдала 240 предписаний ...21.01.2021 В Свердловской области с начала 2021 года около 100 человек пострадали в ДТП из-за некачественной уборки снега
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. Управление ГИБДД по Свердловской области с начала текущего года зарегистрировало 75 ...13.02.2019 Госавтоинспекция обвинила коммунальные службы Екатеринбурга в плохой уборке дорог
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. С начала февраля 2019 года в Екатеринбурге было зарегистрировано 24 ДТП, в которых ...23.01.2018 В Свердловской области из-за недостатков зимнего содержания дорог произошло более 100 ДТП
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. С начала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 108 ДТП, которым ...11.01.2017 ГИБДД грозит ограничить движение транспорта по не очищенным от снега улицам Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. Управление ГИБДД Свердловской области грозит ограничить движение маршрутного транспорта ...