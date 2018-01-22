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Чиновников Краснотурьинска уличили в незаконном изменении контракта на 743 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Прокуратура возбудила административное дело в отношении руководства МКУ «Отдела капитального строительства» Краснотурьинска за незаконное изменение муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, в сентябре 2015 года между муниципальным казенным учреждением и ООО «Ява Строй» был заключен муниципальный контракт №32 на строительство водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до Краснотурьинска. Цена контракта составила свыше 743 млн руб. Условиями муниципального контракта аванс не предусмотрен.



«В нарушение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере закупок, в июле 2017 года между муниципальным казенным учреждением «Отдел капитального строительства» и ООО «Ява Строй» заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному муниципальному контракту, которым предусмотрена возможность авансирования работ подрядчика в размере до 30% от суммы муниципального контракта», — говорится в сообщении.



Административное дело возбуждено по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ «Изменение условий контракта, если возможность изменения условия контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе». Кроме муниципальных служащих ответственность грозит руководству ООО «Ява Строй».



Материалы прокурорской проверки направлены в министерство финансов Свердловской области. Кроме того, в адрес главы Краснотурьинска внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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