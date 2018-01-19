Новости дня
В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Милстрит» более 300 тыс. рублей за строительные недостатки в новой квартире
19 январь 2018 (16:28)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд взыскал с застройщика ООО «Милстрит» более 300 тыс. рублей в пользу потребителя за не исправленные вовремя строительные недостатки в новой квартире. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
«Жительница Екатеринбурга приобрела у застройщика ООО «Милстрит» на основании договора участия в долевом строительстве квартиру, однако обнаружила недостатки виде трещин, промерзающих стен, неровных полов и целого ряда другие нарушения требований к качеству. Женщина обращалась в компанию с просьбой об их устранении, однако застройщик ее не услышал», — пояснили в пресс-службе.
Заказав независимую экспертизу, определив объем предстоящих работ и их стоимость, покупательница квартиры обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором попросила взыскать с ответчика убытки по устранению строительных недостатков в размере 170 тыс. 122 руб., неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Эта сумма была необходима для ремонта практически всех помещений двухкомнатной квартиры, в том числе и оконных конструкций.
Ответчик в суде признал все недостатки строительства, устранения которых истица добивалась на протяжении трех лет, и просил суд лишь о снижении штрафных санкций и компенсации морального вреда.
В итоге Верх-Исетский районный суд присудил взыскать с ООО «Милстрит» в пользу покупательницы убытки по возмещению расходов на устранение недостатков квартиры в размере 170 тыс. 122 руб., неустойку в размере 40 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. руб., штраф в размере 106 тыс. 561 руб. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но оно оставлено без изменения.
«Жительница Екатеринбурга приобрела у застройщика ООО «Милстрит» на основании договора участия в долевом строительстве квартиру, однако обнаружила недостатки виде трещин, промерзающих стен, неровных полов и целого ряда другие нарушения требований к качеству. Женщина обращалась в компанию с просьбой об их устранении, однако застройщик ее не услышал», — пояснили в пресс-службе.
Заказав независимую экспертизу, определив объем предстоящих работ и их стоимость, покупательница квартиры обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором попросила взыскать с ответчика убытки по устранению строительных недостатков в размере 170 тыс. 122 руб., неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Эта сумма была необходима для ремонта практически всех помещений двухкомнатной квартиры, в том числе и оконных конструкций.
Ответчик в суде признал все недостатки строительства, устранения которых истица добивалась на протяжении трех лет, и просил суд лишь о снижении штрафных санкций и компенсации морального вреда.
В итоге Верх-Исетский районный суд присудил взыскать с ООО «Милстрит» в пользу покупательницы убытки по возмещению расходов на устранение недостатков квартиры в размере 170 тыс. 122 руб., неустойку в размере 40 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. руб., штраф в размере 106 тыс. 561 руб. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но оно оставлено без изменения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Cуд взыскал с застройщика «Карасьеозерск-2» более 1 млн рублей за недостатки при строительстве жилого дома
- Екатеринбурженка отсудила у «Группы ЛСР» 800 тыс. рублей за некачественную отделку квартиры
- Житель Екатеринбурга отсудил у «Евросети» почти 200 тыс. рублей за смартфон
- Суд взыскал более 250 тысяч рублей с кафе «Блэк бриллиант» за нарушение прав потребителей
- Жительница Екатеринбурга отсудила у ООО «ГарантСервис» 89 тыс. рублей за некачественную установку окон