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В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Милстрит» более 300 тыс. рублей за строительные недостатки в новой квартире

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд взыскал с застройщика ООО «Милстрит» более 300 тыс. рублей в пользу потребителя за не исправленные вовремя строительные недостатки в новой квартире. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«Жительница Екатеринбурга приобрела у застройщика ООО «Милстрит» на основании договора участия в долевом строительстве квартиру, однако обнаружила недостатки виде трещин, промерзающих стен, неровных полов и целого ряда другие нарушения требований к качеству. Женщина обращалась в компанию с просьбой об их устранении, однако застройщик ее не услышал», — пояснили в пресс-службе.



Заказав независимую экспертизу, определив объем предстоящих работ и их стоимость, покупательница квартиры обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором попросила взыскать с ответчика убытки по устранению строительных недостатков в размере 170 тыс. 122 руб., неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Эта сумма была необходима для ремонта практически всех помещений двухкомнатной квартиры, в том числе и оконных конструкций.



Ответчик в суде признал все недостатки строительства, устранения которых истица добивалась на протяжении трех лет, и просил суд лишь о снижении штрафных санкций и компенсации морального вреда.



В итоге Верх-Исетский районный суд присудил взыскать с ООО «Милстрит» в пользу покупательницы убытки по возмещению расходов на устранение недостатков квартиры в размере 170 тыс. 122 руб., неустойку в размере 40 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. руб., штраф в размере 106 тыс. 561 руб. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но оно оставлено без изменения.

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