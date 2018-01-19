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В Свердловской области по предписанию ГИБДД закрыто движение автобусов в Алапаевске и Артемовском

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Свердловской области закрыто движение автобусов в Алапаевске и Артемовском. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.



«Причина таких радикальных мер — органами местного самоуправления не выполняются обязанности по содержанию улично-дорожной сети в зимний период в безопасном для дорожного движения состоянии», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что в ходе обследований сделан вывод о несоответствии эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Причиной этого стало несвоевременное выполнение владельцами дорог работ по зимнему содержанию, что привело к образованию снежного наката на проезжей части, а также снежных валов на пешеходных переходах и автобусных остановках.



«После обследований предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, выданы предписания о закрытии для движения автобусов нескольких улиц. Так, в Алапаевске движение автобусов запрещено по ул. Гоголя от ул. Ленина до автодороги Нижняя Салда — Алапаевск, а также по ул. Фрунзе от ул. Ленина до ул. 3-ого Интернационала, а в Артемовском по улице Комсомольской и переулку Сысолятина», — пояснили в ведомстве.



В целях устранения недостатков в адрес обслуживающих организаций и органам местного самоуправления выданы предписания.



Ранее сотрудники Госавтоинспекции из-за плохой уборки снега закрыли движение восьми автобусных маршрутов в Реже.

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