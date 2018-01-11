Новости дня

Причиной массовых ДТП в Свердловской области стала плохая уборка снега

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Основной причиной недавних ДТП в Свердловской области стала неудовлетворительная работа дорожных служб, сообщается на сайте управления ГИБДД по Свердловской области.



В частности 10 января в столице Среднего Урала произошло 4 аварии, в которых пострадали 6 человек.



«При обследовании мест ДТП сотрудниками Госавтоинспекции зафиксированы недостатки зимнего содержания: рыхлый снег на проезжей части, снежный накат, наличие снежных валов вдоль бордюра, а также в треугольниках видимости, заснеженные тротуары. Все это свидетельствует о неудовлетворительной организации работы дорожных служб, ответственных за содержание улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии и отсутствии контроля со стороны владельцев автодорог», — говорится в сообщении.



Как посчитали в Госавтоинспекции, дорожные службы не уделяют достаточного внимания обработке покрытия проезжей части противогололедными материалами до начала выпадения осадков. Кроме этого, работы по ликвидации последствий снегопадов по-прежнему ведутся в ночное время. В течение дня выпавший снег еще больше уплотняется и укатывается на проезжей части транспортными средствами.



Ранее недочеты были выявлены в работе дорожных служб других муниципалитетов региона: Ревды, Полевского, Асбеста, Каменск-Уральского, Первоуральска.



С начала 2018 года было выдано 628 предписаний на устранение недостатков. К административной ответственности привлечено 22 должностных лица.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: