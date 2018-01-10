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Причиной пожара на предприятии в Сысерти могло стать нарушение технологии производства
10 январь 2018 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Наиболее вероятной причиной пожара в цехе по производству эпоксидной смолы в Сысертском городском округе могло стать нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на экспертов испытательной пожарной лаборатории.
К настоящему времени открытое горение на предприятии полностью ликвидировано.
«Площадь пожара составила 1 тыс. 200 кв. м. С огнем боролись 37 пожарных и 12 единиц пожарной и спецтехники. Пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении.
К настоящему времени открытое горение на предприятии полностью ликвидировано.
«Площадь пожара составила 1 тыс. 200 кв. м. С огнем боролись 37 пожарных и 12 единиц пожарной и спецтехники. Пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении.
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