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Причиной пожара на предприятии в Сысерти могло стать нарушение технологии производства

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Наиболее вероятной причиной пожара в цехе по производству эпоксидной смолы в Сысертском городском округе могло стать нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на экспертов испытательной пожарной лаборатории.



К настоящему времени открытое горение на предприятии полностью ликвидировано.



«Площадь пожара составила 1 тыс. 200 кв. м. С огнем боролись 37 пожарных и 12 единиц пожарной и спецтехники. Пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении.

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