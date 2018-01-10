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Площадь пожара на предприятии в Сысерти составляет 1 тыс. кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Предварительная площадь пожара в цехе по производству эпоксидной смолы, который расположен в поселке Бобровском Сысертского городского округа, составляет 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В 14.48 по местному времени пожар был локализован. Угроза распространения огня ликвидирована.



«На месте пожара развернут штаб пожаротушения. В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 км от места пожара.Тушение огня продолжается. Дополнительно к месту пожара следует передвижной водоем объемом 10 т», — говорится в сообщении.

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