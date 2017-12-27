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В магазинах Свердловской области реализуют сливочное масло «Золотые луга» с бактериями кишечной палочки
27 декабрь 2017 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило несоответствие сливочного масла «Золотые луга», реализуемого на территории региона, санитарным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установлено государственным мониторингом молочной продукции, указанный товар не удовлетворяет требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).
«В пробе масла сливочного крестьянского «Золотые луга» МДЖ 82,5% выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы)», — пояснили в пресс-службе.
Отметим, что продукцию под указанным брендом выпускает АО «Золотые луга» (г. Тюмень). Предприятие специализируется на производстве молочной продукции на Урале и в Западной Сибири, имеет 11 филиалов в семи регионах.
Как установлено государственным мониторингом молочной продукции, указанный товар не удовлетворяет требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).
«В пробе масла сливочного крестьянского «Золотые луга» МДЖ 82,5% выявлены бактерии группы кишечной палочки (колиформы)», — пояснили в пресс-службе.
Отметим, что продукцию под указанным брендом выпускает АО «Золотые луга» (г. Тюмень). Предприятие специализируется на производстве молочной продукции на Урале и в Западной Сибири, имеет 11 филиалов в семи регионах.
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