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12.12.2024

Россельхознадзор забраковал 9 партий сливочного масла из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. 9 партий сливочного масла, произведенных в Екатеринбурге, были забракованы Рооссельхознадзором. Ведомство признало недействительными выпущенные на них декларации о соответствии. Как сообщает пресс-служба организации, причиной стало содержание в продукте растительных жиров.

Производителем контрафакта оказался екатеринбургский предприниматель Мухамадеев М.Ф. Как отмечает ведомство, он и ранее уличался в фальсификации молочной продукции.

Как сообщает Россельхознадзор, при анализе документов в отношении продукции Мухамадеева М.Ф. в ФГИС «ВетИС» компонентах «Цербер» и «Меркурий», а также сведений в ФГИС «Росаккредитация» инспектором было выявлено, что в 9 декларациях о соответствии на «Масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», «Традиционное», «Домашнее» «Башкирское», «Белорусское благополучие», «Масло сладко-сливочное с вкусовыми компонентами», «Масло топленое» испытания образцов животноводческой продукции проводились в неаккредитованной лаборатории, заключения которой являются сомнительными, так как не соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности пищевой продукции».
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