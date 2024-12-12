Россельхознадзор забраковал 9 партий сливочного масла из Екатеринбурга

УрБК, Челябинск, 01.11.2024. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило фальсифицированное масло в ...21.12.2021 Россельхознадзор выявил цепочку поставщиков фальшивого сливочного масла в детский сад в Новой Ляле
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило цепочку недобросовестных ...17.11.2021 Свердловский Россельхознадзор установил производителя фальшивого масла
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили, что ...04.08.2020 Челябинский Россельхознадзор уничтожил 25 тонн некачественного сливочного масла
УрБК, Челябинск, 04.08.2020. В Челябинской области на территории Увельского ветеринарно-санитарного утилизационного ...26.11.2019 В Свердловской области более 20% мясной и молочной продукции не соответствуют требованиям качества
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья ...