Новости дня
Цены на продукты в разных регионах РФ за год выросли на 9,5%
27 декабрь 2017 (09:22)
УрБК, Москва, 27.12.2017. Цены на продукты в разных регионах России за год выросли на 9,5%, что в три раза превышает заявленный уровень инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).
В ноябре-декабре 2017 года ЦЭПР провел исследования потребительских цен на основные товары и услуги в 12 регионах (17 населенных пунктах) в разных частях страны, в том числе в Алтайском крае (город Бийск), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.
«В среднем цены на продукты за год выросли на 9,5%, что в три раза превышает официально заявленный уровень инфляции», — говорится в исследовании.
Так, цены на корзину продовольственных товаров, в состав которой, в частности, входят молоко, сливочное масло, сыры, мясо, рыба, крупы, хлеб, картофель, яблоки, больше всего взлетели в Оренбургской области (23,4%) и Карелии (22,3%), меньше всего — в Кемеровской области (3%).
Авторы документа отмечают, что практически во всех исследуемых населенных пунктах выросли цены на бензин.
«Цены на общественный транспорт либо остались теми же, либо выросли — причем в отдельных населенных пунктах достаточно ощутимо (в Нижнем Новгороде, Москве, Азове, Бугуруслане)», — говорится в исследовании.
В ноябре-декабре 2017 года ЦЭПР провел исследования потребительских цен на основные товары и услуги в 12 регионах (17 населенных пунктах) в разных частях страны, в том числе в Алтайском крае (город Бийск), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.
«В среднем цены на продукты за год выросли на 9,5%, что в три раза превышает официально заявленный уровень инфляции», — говорится в исследовании.
Так, цены на корзину продовольственных товаров, в состав которой, в частности, входят молоко, сливочное масло, сыры, мясо, рыба, крупы, хлеб, картофель, яблоки, больше всего взлетели в Оренбургской области (23,4%) и Карелии (22,3%), меньше всего — в Кемеровской области (3%).
Авторы документа отмечают, что практически во всех исследуемых населенных пунктах выросли цены на бензин.
«Цены на общественный транспорт либо остались теми же, либо выросли — причем в отдельных населенных пунктах достаточно ощутимо (в Нижнем Новгороде, Москве, Азове, Бугуруслане)», — говорится в исследовании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Цены на продукты питания в Свердловской области в 2015 году выросли на 15,2%
- Цены на продукты питания в Свердловской области за 2014 год выросли на 16,1%
- Цены на продукты питания в Свердловской области за 2014 год выросли на 16,1%
- Росстат: за неделю цены на яйца выросли на 2,8%
- С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,2%