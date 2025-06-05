В России за последние 10 лет больше всего подорожали масло, мороженая рыба и яблоки

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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, молоко и рыба

С 24 февраля по 3 марта 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 3,92%, до 290 руб. за ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, молоко и рыба

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. С 24 февраля по 3 марта 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали ...

Сметана, яблоки и мороженая рыба в России за год подорожали почти на 19%

УрБК, Москва, 06.12.2024. В России за 2024 год сильнее всего подорожали сметана, яблоки и мороженая рыба, ...

На Среднем Урале сахар за четыре года подорожал более чем в два раза

В Свердловской области средние цены на сахар-песок за четыре года выросли в 2,25 раза (с 30,42 руб. за кг в 2019 году ...

На Среднем Урале сахар за четыре года подорожал более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Свердловской области средние цены на сахар-песок за четыре года выросли в 2,25 раза ...