УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
05.06.2025

В России за последние 10 лет больше всего подорожали масло, мороженая рыба и яблоки

УрБК, Москва, 05.06.2025. В России за последние 10 лет больше всего подорожали сливочное масло, мороженая рыба и яблоки, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «О состоянии защиты прав потребителей».

По данным ведомства, в период с 2014 по 2024 год масло подорожало почти в три раза (до 927 руб. за кг), мороженая рыба — в 2,5 раза (244 руб. за кг) и яблоки — в 2,4 раза (до 160 руб. за кг).

Говядина и курица подорожали в два раза (до 560 руб. и 221 руб. за кг), молоко — в 1,9 раза (до 78 руб. за литр).

Авторы доклада связывают значительный рост цен с санкциями, введенными против России. Однако такое развитие событий дало сильный толчок к развитию отечественных отраслей. Так, производство сыра за десять лет выросло практически в два раза (с 435 тыс. т до 801 тыс. т в год), а количество наименований достигло 9,5 тыс.

По данным Роспотребнадзора, в стране за последние 12 месяцев заметно снизилась стоимость парной свинины (-1,6%), белокочанной капусты (-5,1%), репчатого лука (-9%), сахара (-3,2%) и гречневой крупы (-15,8%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.03.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, молоко и рыба

С 24 февраля по 3 марта 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 3,92%, до 290 руб. за ...

06.03.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, молоко и рыба

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. С 24 февраля по 3 марта 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали ...

06.12.2024 Сметана, яблоки и мороженая рыба в России за год подорожали почти на 19%

УрБК, Москва, 06.12.2024. В России за 2024 год сильнее всего подорожали сметана, яблоки и мороженая рыба, ...

06.06.2024 На Среднем Урале сахар за четыре года подорожал более чем в два раза

В Свердловской области средние цены на сахар-песок за четыре года выросли в 2,25 раза (с 30,42 руб. за кг в 2019 году ...

06.06.2024 На Среднем Урале сахар за четыре года подорожал более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Свердловской области средние цены на сахар-песок за четыре года выросли в 2,25 раза ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18