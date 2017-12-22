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Сотрудников Белоярской АЭС наградят за сооружение энергоблока БН-800

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. В канун Дня энергетика на Белоярской АЭС началось награждение работников нагрудными знаками «За сооружение энергоблока № 4 с реактором БН-800». Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



Такие знаки получат более 2 тыс. сотрудников проектных, строительных, монтажных, наладочных организаций, а также подразделений самой Белоярской АЭС, особо отличившихся в период проектирования, строительства, монтажа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию новейшего энергоблока.



Среди организаций, чьи сотрудники награждаются памятными знаками — «Атомпроект», «Управляющая компания «Уралэнергострой», производственное объединение «Уралэнергомонтаж», «Атомтехэнерго» и многие другие.



В числе первых награду получили директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, главный инженер Юрий Носов, заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблока № 4 Илья Филин.



Напомним, энергоблок № 4 с реактором БН-800 был включен в энергосистему и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года, а 31 октября 2016 года был сдан в промышленную эксплуатацию.



«Этот уникальный энергоблок является ключевым шагом к переходу атомной отрасли России на новую технологическую платформу с замкнутым ядерно-топливным циклом. Это позволит минимизировать радиоактивные отходы, повторно использовать отработавшее ядерное топливо других реакторов и на сотни лет обеспечить топливом атомную энергетику за счёт вовлечения в производство неиспользуемого сегодня изотопа урана-238», — рассказали в пресс-службе.



Благодаря работе нового энергоблока Белоярская АЭС в 2017 году первой из атомных станций России достигла верхнего значения уровня выработки электроэнергии в 9 849 млн кВтч, превышающего годовое задание, установленное Концерном «Росэнергоатом».



«Это удалось, во-первых, за счет безотказной работы энергоблока № 4 с реактором БН-800. Так как энергоблок новый, при планировании была учтена возможность выработки на 6% ниже. Но энергоблок отработал без замечаний, и 6% выработки мы получили дополнительно. Во-вторых, мы перенесли срок вывода энергоблока № 4 в планово-профилактический ремонт за счёт более эффективного использования топлива на основе дополнительных расчётов, сделанных нашими специалистами. В-третьих, мы смогли сэкономить 8 суток на проведении планово-профилактических ремонтов на энергоблоке № 3 с реактором БН-600 за счет оптимизации процессов выполнения работ. Так что досрочная выработка — это не плохое планирование, а наша хорошая работа», — пояснил И. Сидоров.

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