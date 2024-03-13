Будущее мирного атома в Свердловской области

В марте руководство концерна «Росатом» приняло решение о модернизации и продлении срока эксплуатации энергоблока № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС (БАЭС). Как объяснили в концерне, это необходимо не только для дополнительной выработки электроэнергии, но и для апробации технических решений под «быстрые» реакторы, в том числе и реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем мощностью 1220 МВт — БН-1200, которым планируют оснастить будущий энергоблок № 5 БАЭС.
В настоящее время на БАЭС работают энергоблоки № 3 и № 4. Третий энергоблок с реактором БН-600 был включен в энергосистему 8 апреля 1980 года. В 2010 году была проведена глобальная модернизация, и срок эксплуатации был продлен до 2020 года с правом последующего продления до 2030 года включительно. В марте 2024 года соответствующее решение было принято.
Согласно экспертным оценкам, продление срока эксплуатации БН-600 позволит Белоярской АЭС безопасно выработать дополнительно около 60 млрд кВтч электроэнергии. Есть еще одна причина для принятия подобного решения.
«Энергоблок № 3 для нас стратегически важен. На нем апробируются технические решения под будущие быстрые реакторы: мы там облучаем ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы — прим. ред.), и для реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 (быстрый реактор со свинцовым теплоносителем, который сооружается сейчас в Северске на площадке Сибирского химического комбината), и для БН-1200, который планируется ввести на Белоярской АЭС», — отметил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.
В ноябре 2023 года в Заречном (территория, где располагается БАЭС) прошли общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на размещение энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М (модернизированный — прим. ред.). Строительство пятого энергоблока БАЭС планируется начать в 2025 году, а ввести его в эксплуатацию — в 2032-2035 годах.
Это будет первый серийный реактор на быстрых нейтронах, сопоставимый по характеристикам с серийными тепловыми реакторами типа ВВЭР такой же мощности. Реакторы БН-600 и БН-800, работающие на энергоблоках БАЭС № 3 и № 4, были первыми промышленными установками такого типа, на которых специалисты проверяли технические решения по разработке реакторов следующего поколения.
В частности, на БН-800 был опробован переход к замкнутому ядерно-топливному циклу (ЗЯТЦ) в промышленном масштабе. В 2020 году в него начали загружать МОКС-топливо (от англ. MOX — Mixed-Oxide fuel), состоящее из U-235 и 239Pu. В настоящее время доля MOX-топлива в общем объеме топлива БН-800 уже была опробована в размере 100%.
Иными словами, специалисты БАЭС доказали на практике, что реакторы последующих поколений способны работать, используя материалы, выделенные из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) традиционных АЭС. Специалисты говорят о перспективах практически безотходного атомного производства электроэнергии или как минимум о сокращении объемов высокоактивных отходов (ВО) от переработки ОЯТ.
Кроме того, специалисты БАЭС исследуют возможность переработки жидких ВО, оставшихся от эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами АМБ.
«Замкнутый ядерный топливный цикл позволит качественно улучшить экономику АЭС и добиться нового уровня безопасности. Это объясняется тем, что в замкнутом цикле мы не работаем с новыми партиями урана и, соответственно, расширяем ресурсную базу атомной энергетики, а ядерные отходы сводим к минимуму. Поэтому это очень привлекательный метод построения двухкомпонентной атомной энергетической системы», — рассказывал
ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отмечал, что двухкомпонентная атомная энергетическая система — это завтрашний день атомной энергетики.