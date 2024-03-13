Будущее мирного атома в Свердловской области

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УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. С момента первого включения энергоблока № 4 Белоярской АЭС в единую энергосистему ...

Энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС выработал первый миллиард киловатт-часов

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2016. Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 10 июня 2016 года ...

Белоярская АЭС: реактор БН-800 завершит отработку элементов замкнутого ядерно-топливного цикла

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2015. Реактор БН-800, физический пуск которого состоялся на Белоярской АЭС, призван ...

Третий энергоблок Белоярской АЭС до апреля будет работать на пониженной мощности

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2013. Третий энергоблок Белоярской атомной электростанции будет работать на пониженном уровне ...

Росатом планирует разместить на Белоярской АЭС еще два реактора

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. Росатом рассматривает возможность размещения на площадке Белоярской АЭС в Свердловской ...