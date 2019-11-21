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Вчера, 09:21

В Свердловской области началась подготовка к строительству нового энергоблока на Белоярской АЭС

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. На Среднем Урале стартовали подготовительные работы по строительству энергоблока № 5 на Белоярской АЭС, сообщает региональный департамент информполитики.

Речь идет о возведении на атомной станции первого серийного блока с реактором IV поколения БН-1200М. Старт подготовительным работам дали врио губернатора региона Денис Паслер и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Новый энергоблок с самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах БН-1200М — это серьезный шаг в развитии атомной промышленности страны», — заявил врио губернатора региона Денис Паслер.

По его словам, реализация проекта позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест, а также привлечет многомиллиардные инвестиции в экономику региона.
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