В Свердловской области началась подготовка к строительству нового энергоблока на Белоярской АЭС

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УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. Делегация российских ученых в ходе визита на Белоярскую АЭС (входит в ...

За три года четвертый энергоблок Белоярской АЭС выработал 13,7 млрд кВтч электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. С момента первого включения энергоблока № 4 Белоярской АЭС в единую энергосистему ...

Энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС выработал первый миллиард киловатт-часов

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2016. Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 10 июня 2016 года ...

Рок-группа «Чайф» сняла видеоклип на Белоярской АЭС

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Росатом планирует разместить на Белоярской АЭС еще два реактора

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2012. Росатом рассматривает возможность размещения на площадке Белоярской АЭС в Свердловской ...