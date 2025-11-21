ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202511:09

К строительству пятого энергоблока Белоярской АЭС привлекут свердловских подрядчиков

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Госкорпорация «Росатом» привлечет к созданию пятого энергоблока Белоярской атомной электростанции компании Свердловской области. Об этом стало известно 20 ноября на семинаре для представителей более 50 организаций региона, которые специализируются на производстве материалов и оборудования с применением передовых технологий, а также занимаются проектированием и строительством сложных объектов, сообщает департамент информполитики региона.

Сообщается, что реализация проекта по строительству пятого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М планируется до 2042 года. Начало активной фазы строительства намечено на 2027 год, к строительным работам планируется привлечь более 5 тыс. человек. Ввод в промышленную эксплуатацию нового энергоблока мощностью 1 тыс. 200 МВт планируется в 2034 году.

И. о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин заявил, что проект строительства пятого энергоблока Белоярской атомной станции является стратегически важным для развития нашего региона.

«Губернатор Свердловской области Денис Паслер ставит задачу, чтобы местные производители приняли самое активное участие в его реализации. Предприятия могут закрыть потребность в поставках как строительных материалов, так и высокотехнологичного оборудования. В целях поддержания постоянного контакта между заказчиком и потенциальными поставщиками предлагаю подобные встречи проводить на регулярной основе», — сказал он.

В свою очередь, вице-президент — директор проекта по сооружению энергоблока № 5 Белоярской АЭС АО «Атомстройэкспорт» Николай Виханский сообщил, что строительство энергоблока — это значимый социально-экономический проект, и при его строительстве важно взаимодействовать с правительством области и ориентироваться на технологии и промышленность региона, привлекая местные строительные ресурсы и партнеров с компетенциями, которые были наработаны на строительстве предыдущих энергоблоков Белоярской атомной электростанции.

Сообщается, что организатором семинара выступил инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства нового энергоблока Белоярской АЭС. Участники мероприятия получили подробную информацию о проекте и требованиях к поставщикам, включая наличие специальной лицензии Ростехнадзора. Также были рассмотрены особенности контрактации и выполнения работ на площадке сооружения атомного объекта. Отдельная часть семинара была посвящена ответам на вопросы заинтересованных в сотрудничестве сторон.

Напомним, ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что строительство энергоблока предполагает многомиллиардные инвестиции в экономику Свердловской области. Это обеспечит ее рост и повысит благосостояние жителей.

Работа ведется в соответствии с целями и задачами, поставленными нацпроектом «Новые атомные и энергетические технологии».

