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09.01.2025

В Свердловской области построят новую атомную электростанцию

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Свердловской области планируется построить новую атомную электростанцию. Возведение АЭС включено в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденную российским правительством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Новую станцию планируется разместить в поселке Рефтинский, где уже работает гидроэлектростанция. АЭС будет оснащена одним энергоблоком мощностью 1255 МВт. Ее запуск запланирован на 2041 год.

Рефтинская ГРЭС, одна из крупнейших в стране, продолжит свою работу, но снизит мощность с 3830 МВт в 2027 году до 2430 МВт в 2036 году.

Также, согласно проекту, на уже существующей в области Белоярской АЭС к 2034 году планируется запустить еще один энергоблок мощностью 1250 МВт.
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