В Свердловской области построят новую атомную электростанцию

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В Свердловской области к 2041 году построят новую атомную электростанцию в поселке ...06.05.2022 Бюджет программы развития электроэнергетики Среднего Урала составит 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу развития ...20.02.2020 Чистая прибыль «Энел Россия» после продажи Рефтинской ГРЭС сократится на 40%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2020. Компания «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) пересмотрела стратегию развития ...19.03.2018 В США разработали новую атомную подводную лодку
США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку — SS Colorado класса Virginia. Об этом говорится в сообщении ...17.08.2016 Утверждена программа развития электроэнергетики Свердловской области на 2017-2021 годы
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2016. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил схему и программу развития ...