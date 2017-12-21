В Академическом районе Екатеринбурга начинает работу девятый детский сад

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый, девятый по счету детский сад. Он рассчитан на 250 мест.Социальный объект ДОУ № 43 разместился на ул. Вильгельма де Геннина, 38. Он был возведен в самые короткие сроки: на строительную площадку детского сада рабочие вышли летом 2017 года и завершили все необходимые работы уже в декабре. Совокупный объем инвестиций в проект составил порядка 140 млн руб.По словам генерального директора АО «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, высоких темпов строительства удалось добиться за счет эффективного государственно-частного партнерства.«Мы предоставили земельный участок, профинансировали проектировочные работы, обеспечили подключение к инженерной инфраструктуре, при этом вместе с властями города и региона добились включения объекта в федеральную программу. В результате такой замечательный, современный садик построили всего за полгода. Без реализации принципов государственно-частного партнерства это вряд ли удалось бы», — рассказал В. Киселев.