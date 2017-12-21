Новости дня
Выброс вредных веществ в Верхней Пышме затронул три города в Свердловской области
21 декабрь 2017 (13:33)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Три города в Свердловской области попали под воздействие выброса вредных веществ в Верхней Пышме. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.
Последствия выброса в атмосферу зафиксированы в Нижнем Тагиле, Ревде и Серове.
Превышение предельно допустимых концентраций оксида азота и диоксида азота было зафиксировано в Верхней Пышме 19 декабря 2017 года. Предполагаемый источник выброса не уточняется.
В Верхней Пышме сосредоточен ряд крупных заводов, включая головное предприятие УГМК.
Последствия выброса в атмосферу зафиксированы в Нижнем Тагиле, Ревде и Серове.
Превышение предельно допустимых концентраций оксида азота и диоксида азота было зафиксировано в Верхней Пышме 19 декабря 2017 года. Предполагаемый источник выброса не уточняется.
В Верхней Пышме сосредоточен ряд крупных заводов, включая головное предприятие УГМК.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Задержан предполагаемый подрывник банкомата Сбербанка в Верхней Пышме
- ОАО «ЧМК» снова уличено в превышении предельно допустимых выбросов
- Прокуратура настояла на получении ОАО «Уралтрансмаш» разрешений на выброс вредных веществ в атмосферный воздух
- В Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске зафиксировано превышение в воздухе предельно допустимых концентраций вредных веществ
- Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме характеризуется как «очень высокий»