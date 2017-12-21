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Выброс вредных веществ в Верхней Пышме затронул три города в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Три города в Свердловской области попали под воздействие выброса вредных веществ в Верхней Пышме. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.



Последствия выброса в атмосферу зафиксированы в Нижнем Тагиле, Ревде и Серове.



Превышение предельно допустимых концентраций оксида азота и диоксида азота было зафиксировано в Верхней Пышме 19 декабря 2017 года. Предполагаемый источник выброса не уточняется.



В Верхней Пышме сосредоточен ряд крупных заводов, включая головное предприятие УГМК.

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