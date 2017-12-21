Новости дня
Свердловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении УК «Ява»
21 декабрь 2017 (11:48)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания «Ява». Об этом говорится в материалах суда.
Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал». Сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.
Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.
Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.
Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал». Сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.
Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.
Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд зарегистрировал иск о банкротстве предприятия ГК «Ява»
- В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Ява»
- Суд отказал компании «Светояр» Александра Новикова в апелляции на решение о введении наблюдения
- В компании «Светояр» Александра Новикова введена процедура наблюдения
- Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в компании «ТЛК Урал»