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Свердловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении УК «Ява»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Управляющая компания «Ява». Об этом говорится в материалах суда.



Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал». Сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.



Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.



Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.

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