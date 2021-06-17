Свердловский Арбитраж признал ввел процедуру наблюдения в ООО «ДСК «Строймеханизация»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру наблюдения в ООО «ДСК «Строймеханизация» в рамках рассмотрения дела о признании организации банкротом. Истцом в процессе выступает инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.



Согласно документу, задолженность компании на момент подачи заявления составляла 483 млн руб. Рассмотрение иска состоится 8 октября.



ООО «ДСК «Строймеханизация» (в прошлом — ООО «Стройдор») было основано в 2011 году. До 2015 года предприятие возглавлял Рафик Карапетян — брат депутата свердловского Заксобрания Армена Карапетяна. Согласно открытым данным, учредителем компании значится Светлана Александрова, а директором — Виген Пиначян. Александрову связывают с бизнес-интересами семьи депутата Армена Крапетяна: в прошлом она была соучредителем и руководителем в ряде компаний вместе с родственниками парламентария.