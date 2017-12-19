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Запасы топочного мазута в Свердловской области сократились на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. В Свердловской области по состоянию на 1 декабря 2017 года запасы угля у потребителей составили 1942,7 тыс. т, а топочного мазута — 173,4 тыс. т.



Как сообщает Свердловскстат, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года запасы угля увеличились на 38,1%, а топочного мазута сократились на 1,1%.



«С учетом сложившегося в ноябре 2017 года среднесуточного расхода топлива, запасы угля, созданные на 1 декабря, могут обеспечить работу организаций области в течение 50 дней, топочного мазута — в течение 806 дней», — говорится в сообщении.



В организациях с основным видом деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» запасы угля по сравнению с 1 декабря 2016 года увеличились на 501,0 тыс. т (на 50,7%), топочного мазута — на 2,8 тыс. т (на 2,0%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 декабря 2017 года составила 51 день.



В котельных области, находящихся в ведении муниципальных образований, и в ведомственных котельных запасы угля на 1 декабря 2017 года составили 83,9 тыс. т, топочного мазута — 32,6 тыс. т. По сравнению с 1 декабря 2016 годом запасы угля в этих котельных увеличились на 25,2%, топочного мазута — на 2,5%.

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