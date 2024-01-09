Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре выросло на 11,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года выросло на ...28.09.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе выросло на 11,8%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2023 года выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным ...24.08.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 12,3%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2023 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным ...29.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...