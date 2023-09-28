УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:23

Промпроизводство в Свердловской области за девять месяцев выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,4%, в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос на 4,5%.

В сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снизился на 11,3%, в сегменте «Обрабатывающие производства» вырос на 15,1%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.09.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе выросло на 11,8%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2023 года выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным ...

29.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...

01.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным ...

27.04.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 6,3%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2023 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным ...

29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18