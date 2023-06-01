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Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 5,4%, в сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 13,6%.

В сфере «обрабатывающие производства» показатель вырос на 14,1%, в сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,1%.
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