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Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 6,6%, в сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 14,9%.

В сфере «обрабатывающие производства» показатель вырос на 10,5%, в сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,7%.

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