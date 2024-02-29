Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2024 года выросло на ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по ...01.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным ...01.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на ...