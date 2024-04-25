Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2024 года выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель вырос на 4,4%, в сфере «Обрабатывающие производства» — на 5,5%, в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 5,5%. В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» этот показатель снизился на 4,5%.

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