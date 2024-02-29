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Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель вырос на 1,1%, в сфере «Обрабатывающие производства» — на 3,9%, в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 7,4%.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» этот показатель снизился на 4,5%,
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