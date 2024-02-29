Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2024 года выросло на ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на ...