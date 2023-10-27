Промпроизводство в УрФО в январе-сентябре выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-сентябре 2023 года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 3,8%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 2,8%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,1%.



В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 10,5%.