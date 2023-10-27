Промпроизводство в УрФО в январе-сентябре выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-сентябре 2023 года выросло на ...11.09.2023 Промпроизводство в УрФО в I полугодии выросло на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2023 года ...24.08.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 12,3%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2023 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным ...29.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...01.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным ...