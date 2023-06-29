УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Промпроизводство в УрФО в I полугодии выросло на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2023 года выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 3,9%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 7,1%.

В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 10,2%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,2%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...

16.06.2023 Промпроизводство в УрФО в I квартале сократилось на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2023 года ...

01.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 7,4%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле 2023 года выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным ...

27.04.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 6,3%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2023 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным ...

29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (234)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18