Промпроизводство в УрФО в I полугодии выросло на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2023 года выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 3,9%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 7,1%.



В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 10,2%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,2%.