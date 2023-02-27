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Промпроизводство в УрФО в 2022 году сократилось на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2022 году сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель вырос на 0,2%. В категории «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,1%.

В сфере «обрабатывающие производства» показатель снизился на 0,7%, в категории «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 4,8%.

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