Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2023 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель вырос на 8,7%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 8,6%. В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 0,4%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно выросло на 15,7%.

Материалы по теме

Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократилось на 0,7%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократилось на 0,7% по сравнению с ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократилось на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократилось ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре сократилось на 1,5%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2022 года сократилось на 1,5% по сравнению с ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 1,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-октябре 2022 года сократилось на 1,9% по сравнению с ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 4,8%

Промышленное производство в Свердловской области в январе 2021 года снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным ...