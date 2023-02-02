Промпроизводство в Свердловской области в январе сократилось на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2023 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель вырос на 8,7%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 8,6%.
В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 0,4%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно выросло на 15,7%.
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