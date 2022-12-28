Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократилось на 0,7%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 1,5%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 0,9%.



В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 2,9%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно снизилось на 5,5%.