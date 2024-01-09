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Вчера, 12:01

Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре выросло на 9,3%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2023 года выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,9%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 10,8%.

В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 12%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,7%.
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