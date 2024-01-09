Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2023 года выросло на ...09.01.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре выросло на 11,1%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года выросло на 11,1% по сравнению с аналогичным ...30.11.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-октябре выросло на 11,5%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-октябре 2023 года выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным ...29.06.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 10,2%
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2023 года выросло на ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...