Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре выросло на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2023 года выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,9%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 10,8%. В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 12%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,7%.

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