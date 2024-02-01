Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2023 года выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным ...01.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-декабре выросло на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-декабре 2023 года выросло на ...09.01.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре выросло на 11,1%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года выросло на 11,1% по сравнению с аналогичным ...09.01.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре выросло на 11,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года выросло на ...29.03.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2023 года выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным ...