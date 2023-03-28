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Промпроизводство в УрФО в I квартале сократилось на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. Промышленное производство в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2023 года сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,9%. В категории «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 0,3%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 10,9%.

В свою очередь, в сфере «обрабатывающие производства» показатель вырос на 5,1%

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