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09.01.2024

Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре выросло на 11,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года выросло на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,1%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 11,2%.

В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 14,3%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 1,6%.
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