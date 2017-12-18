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Налоговые поступления из Свердловской области в бюджет РФ выросли на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. По итогам работы за январь-ноябрь 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 283,3 млрд руб., что на 15,6% или на 38,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.



Поступления в федеральный бюджет составили 86,1 млрд руб. доходов, что больше поступлений сопоставимого периода 2016 года на 20,8% или на 14,8 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (77,1%).



За январь-ноябрь 2017 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 66,4 млрд руб., что на 13% или на 7,6 млрд руб. больше относительно 11 месяцев 2016 года и обусловлено в основном снижением возмещения налога налогоплательщикам, администрируемым на региональном уровне, на 15,8% или на 4 млрд руб.



По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 6,6 млрд руб., что на 13,7% или на 0,8 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



За 11 месяцев 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 12,8 млрд руб., что в 2,2 раза или на 7 млрд руб. больше поступлений, чем за аналогичный период 2016 года.



В областной бюджет мобилизовано 162,8 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 14,5% или на 20,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (39,8%), налога на доходы физических лиц (33,3%).



За январь-ноябрь 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 64,7 млрд руб., что на 22,6% или на 11,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 54,2 руб., что на 7,3% или на 3,7 млрд руб. больше сопоставимого периода 2016 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 34,4 млрд руб., с увеличением на 9,2%, или на 2,9 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 22,9 млрд руб., с ростом на 5,5% к январю-ноябрю 2016 года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-ноябрь 2017 года перечислено 152,1 млрд руб., что на 5,1% или на 7,4 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.

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