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Компанию «Уралгоршахткомплект» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку
8 декабрь 2017 (16:15)
УрБК, Челябинск, 08.12.2017. Мировой суд судебного участка № 2 Верхнего Уфалея Челябинской области оштрафовал екатеринбургскую компанию «Уралгоршахткомплект» на 1 млн руб. за дачу взятки начальнику железнодорожной станции Кыштым. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Судом установлено, что в 2015 году представители ООО «Уралгоршахткомплект» передали начальнику станции Кыштым в качестве взятки 50 тыс. руб. за организацию внеочередного формирование грузовых вагонов, прибывавших в адрес фирмы, в железнодорожные составы и их отправку.
Уральским транспортным прокурором в отношении ООО «Уралгоршахткомплект» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Судом установлено, что в 2015 году представители ООО «Уралгоршахткомплект» передали начальнику станции Кыштым в качестве взятки 50 тыс. руб. за организацию внеочередного формирование грузовых вагонов, прибывавших в адрес фирмы, в железнодорожные составы и их отправку.
Уральским транспортным прокурором в отношении ООО «Уралгоршахткомплект» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
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