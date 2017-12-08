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Компанию «Уралгоршахткомплект» оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

УрБК, Челябинск, 08.12.2017. Мировой суд судебного участка № 2 Верхнего Уфалея Челябинской области оштрафовал екатеринбургскую компанию «Уралгоршахткомплект» на 1 млн руб. за дачу взятки начальнику железнодорожной станции Кыштым. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Судом установлено, что в 2015 году представители ООО «Уралгоршахткомплект» передали начальнику станции Кыштым в качестве взятки 50 тыс. руб. за организацию внеочередного формирование грузовых вагонов, прибывавших в адрес фирмы, в железнодорожные составы и их отправку.



Уральским транспортным прокурором в отношении ООО «Уралгоршахткомплект» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

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