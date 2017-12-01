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Более 200 сотрудников МУП «Тавдинские инженерные системы» два месяца не получали зарплату

1 декабрь 2017 (14:21)

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В МУП «Тавдинские инженерные системы» 276 работников на протяжении двух месяцев не получали заработную плату. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Задолженность на предприятии была обнаружена во время прокурорской проверки. Выяснилось, что сотрудники муниципального предприятия не получали деньги с сентября по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составила 6,1 млн руб.

По итогам проверки прокуратура в отношении директора предприятия возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». По результатам рассмотрения материалов главу МУПа оштрафовали на 10 тыс. руб.

Кроме того, руководителя МУПа вызвали в городскую прокуратуру. После беседы с сотрудниками надзорного ведомства задолженность была погашена.

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