Новости дня
Банк России отказался от резкого понижения ключевой ставки
29 ноябрь 2017 (15:26)
УрБК, Москва, 29.11.2017. Банк России будет придерживаться политики плавного снижения ключевой ставки, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замдиректора департамента денежно-кредитной политики Андрея Липина.
По его словам, в случае резкого понижения ставки регулятор рискует «потерять все».
«Здесь ЦБ будет действовать очень-очень плавно. Смотря на все вещи, которые я обозначал», — сказал А. Липин.
В конце октября 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% — до 8,25% годовых. Следующее заседание по вопросу уровня ключевой ставки ЦБ РФ проведет 15 декабря 2017 года.
По его словам, в случае резкого понижения ставки регулятор рискует «потерять все».
«Здесь ЦБ будет действовать очень-очень плавно. Смотря на все вещи, которые я обозначал», — сказал А. Липин.
В конце октября 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% — до 8,25% годовых. Следующее заседание по вопросу уровня ключевой ставки ЦБ РФ проведет 15 декабря 2017 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин рассчитывает на продолжение снижения ключевой ставки
- ЦБ: Рынок ждет снижения ключевой ставки до 7,9-8,9% к концу 2017 года
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%
- ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%
- Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5%
Loading...