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Банк России отказался от резкого понижения ключевой ставки

29 ноябрь 2017 (15:26)

УрБК, Москва, 29.11.2017. Банк России будет придерживаться политики плавного снижения ключевой ставки, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замдиректора департамента денежно-кредитной политики Андрея Липина.

По его словам, в случае резкого понижения ставки регулятор рискует «потерять все».

«Здесь ЦБ будет действовать очень-очень плавно. Смотря на все вещи, которые я обозначал», — сказал А. Липин.

В конце октября 2017 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% — до 8,25% годовых. Следующее заседание по вопросу уровня ключевой ставки ЦБ РФ проведет 15 декабря 2017 года.

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