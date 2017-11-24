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В Реже сельхозпредприятие «Дружба» оштрафовали на 6 млн рублей за нанесение ущерба окружающей среде
24 ноябрь 2017 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковое требование Управления Россельхознадзора к режевскому ООО «Дружба».
Как сообщает пресс-служба ведомства, суд потребовал восстановить нарушенное предприятием состояние окружающей среды, а именно: устранить химическое загрязнение на сельскохозяйственных участках, а также возместить ущерб окружающей среде в размере 6 млн руб.
ООО «Дружба» занимается выращиванием тепличных овощей недалеко от Режа. Ранее в ходе проверок надзорных органов было выявлено использование «Дружбой» несанкционированных семян, пятикратное превышение нитрата азота и солей тяжелых металлов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, суд потребовал восстановить нарушенное предприятием состояние окружающей среды, а именно: устранить химическое загрязнение на сельскохозяйственных участках, а также возместить ущерб окружающей среде в размере 6 млн руб.
ООО «Дружба» занимается выращиванием тепличных овощей недалеко от Режа. Ранее в ходе проверок надзорных органов было выявлено использование «Дружбой» несанкционированных семян, пятикратное превышение нитрата азота и солей тяжелых металлов.
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