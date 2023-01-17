Жительница Режа перечислила лжесотрудникам банка более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Жительница Режа обратилась в местный отдел полиции, после того как злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка, похитили у нее более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Свердловской области.
По словам пострадавшей, ей позвонил мужчина и сказал, что кто-то на ее имя пытается оформить автокредит. Кроме того, он узнал, какими услугами финансовых организаций пользуется женщина, и уточнил, не потеряла ли она паспорт. После чего для предотвращения незаконного оформления кредита аферист посоветовал взять потерпевшей заем на ту же сумму, на которую якобы его оформляют мошенники. Жительницу Ревды торопили и просили никому не сообщать про «секретную операцию по поимке преступника». При этом женщину убедили, что кредитная история останется чистой. Затем она перевела деньги на указанный счет. В общей сумме ущерб составил 2 млн 400 тыс. руб.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Режевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
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