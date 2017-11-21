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«Уральские авиалинии» запустили новый рейс Москва-Тюмень-Москва

21 ноябрь 2017 (10:44)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск нового рейса по направлению Москва-Тюмень-Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Регулярный рейс будет выполняться с 18 февраля 2018 года ежедневно. Время в пути 2 часа 35 минут, вылет из Москвы в 23.00, прилет в Тюмень в 03.35, обратный вылет из Тюмени в 08.00, прилет в Москву в 09.00. Пассажиры могут воспользоваться выгодным предложением и приобрести билеты по цене от 3 тыс. 200 руб. в одну строну (все сборы включены).

«Новый рейс — прекрасная возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России, СНГ и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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