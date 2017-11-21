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В Екатеринбурге судебные приставы за долги арестовали BMW консула Сейшельских островов

21 ноябрь 2017 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга арестовали за долги автомобиль марки BMW почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожаева. Информацию УрБК подтвердили в пресс-службе управления Службы судебных приставов России по Свердловской области.

«Судебными приставами Чкаловского районного отдела совершались исполнительские действия в рамках исполнительного производства в отношении имущества должника», — сообщила представитель ведомства.

По ее словам, в отношении И. Вожаева возбуждено несколько исполнительных производств, в том числе из-за задолженности по услугам ЖКХ и по кредитным обязательствам. Общая сумма долга дипломата превысила 2,5 млн руб.

«Автомобиль арестован и помещен на ответственное хранение на специализированную стоянку», — добавила собеседница УрБК.

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