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В Екатеринбурге судебные приставы за долги арестовали BMW консула Сейшельских островов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга арестовали за долги автомобиль марки BMW почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожаева. Информацию УрБК подтвердили в пресс-службе управления Службы судебных приставов России по Свердловской области.



«Судебными приставами Чкаловского районного отдела совершались исполнительские действия в рамках исполнительного производства в отношении имущества должника», — сообщила представитель ведомства.



По ее словам, в отношении И. Вожаева возбуждено несколько исполнительных производств, в том числе из-за задолженности по услугам ЖКХ и по кредитным обязательствам. Общая сумма долга дипломата превысила 2,5 млн руб.



«Автомобиль арестован и помещен на ответственное хранение на специализированную стоянку», — добавила собеседница УрБК.

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