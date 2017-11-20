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«РСГ-Академическое» вошло в число крупнейших застройщиков Урало-Сибирского региона
20 ноябрь 2017 (14:51)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. АО «РСГ-Академическое» вошло в рейтинг крупнейших строительных компаний Урало-Сибирского региона. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные АЦ «Эксперт».
Среди крупнейших строительных компаний Урала и Сибири АО «РСГ-Академическое» заняло второе место.
Заместитель гендиректора Павел Петриченко отметил, что для «РСГ-Академическое» 2016 год стал годом роста: компания увеличила как ввод в эксплуатацию, так и продажи жилых объектов (по сравнению с 2015 годом объем проданным квадратных метров увеличился практически на 20%).
В 2017 году Академический активно наращивает возможности: к готовому жилью, традиционно продаваемому в районе, добавились объекты, которые можно приобрести на этапе строительства.
В Академическом возводится Преображенский эко-квартал (3 дома из 8 уже в продаже) и новый квартал, расположенный на набережной.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Среди крупнейших строительных компаний Урала и Сибири АО «РСГ-Академическое» заняло второе место.
Заместитель гендиректора Павел Петриченко отметил, что для «РСГ-Академическое» 2016 год стал годом роста: компания увеличила как ввод в эксплуатацию, так и продажи жилых объектов (по сравнению с 2015 годом объем проданным квадратных метров увеличился практически на 20%).
В 2017 году Академический активно наращивает возможности: к готовому жилью, традиционно продаваемому в районе, добавились объекты, которые можно приобрести на этапе строительства.
В Академическом возводится Преображенский эко-квартал (3 дома из 8 уже в продаже) и новый квартал, расположенный на набережной.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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