«РСГ-Академическое» вошло в число крупнейших застройщиков Урало-Сибирского региона

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. АО «РСГ-Академическое» вошло в рейтинг крупнейших строительных компаний Урало-Сибирского региона. Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные АЦ «Эксперт».Среди крупнейших строительных компаний Урала и Сибири АО «РСГ-Академическое» заняло второе место.Заместитель гендиректора Павел Петриченко отметил, что для «РСГ-Академическое» 2016 год стал годом роста: компания увеличила как ввод в эксплуатацию, так и продажи жилых объектов (по сравнению с 2015 годом объем проданным квадратных метров увеличился практически на 20%).В 2017 году Академический активно наращивает возможности: к готовому жилью, традиционно продаваемому в районе, добавились объекты, которые можно приобрести на этапе строительства.В Академическом возводится Преображенский эко-квартал (3 дома из 8 уже в продаже) и новый квартал, расположенный на набережной.